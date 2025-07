Opéra Baroque au Château de la Ballue Lieu-dit La Ballue Bazouges-la-Pérouse

Opéra Baroque au Château de la Ballue
Lieu-dit La Ballue Bazouges-la-Pérouse
dimanche 13 juillet 2025

Château de la Ballue
Bazouges-la-Pérouse
Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Le château de la Ballue a le plaisir d’accueillir la compagnie BarokOpéra, qui vous présentera une adaptation de L’Enlèvement au Sérail de Mozart, sous la direction de Frédérique Chauvet.

Le BarokOpera initie une aventure singulière dans le paysage baroque français. Depuis maintenant 10 ans, cette compagnie met en scène des spectacles variés, entre opéra et opéra-comique, en y insufflant une lecture moderne.

Pour ce nouveau spectacle, le BarokOpera a choisi de revisiter le célèbre opéra L’Enlèvement au Sérail de Mozart un opéra-comique dans un décor ottoman à la rencontre des musiques classique, occidentale et turque. Lorsque Mozart crée cet opéra, il choisit de le faire en Singspiel , une œuvre théâtrale où s’alternent dialogues parlés, musique et airs chantés. Cet opéra, créé en 1782, s’inscrit dans l’engouement européen de l’époque pour l’Empire Ottoman, où s’exprime ainsi dans l’œuvre toute la fascination d’une Turquie rêvée. On y intègre alors à l’orchestre symphonique des instruments de musiques militaires turques. Afin que cette partition fasse sens en 2025, Le BarokOpera a choisi de la créer en collaboration avec des artistes de culture ottomane. Il est ici question d’adapter la pièce avec un œil moderne, de partager la sensibilité du spectacle, plutôt que de construire le concept du spectacle comme un fantasme occidental plaqué sur un Orient fictif.

Sous la direction artistique & musicale de Frédérique Chauvet et la mise en scène de Selim Dogru & Bram de Beul, une danseuse, six chanteurs, trois instrumentistes spécialistes de musique classique et trois autres de musique turque classique & traditionnelle s’accordent parfaitement pour vous présenter un opéra-comique magique et vous faire voyager à travers la culture ottomane.

Le billet d’entrée au spectacle inclut également la visite libre des jardins remarquables avant le spectacle Réservation conseillée

L’opéra se déroulera en extérieur dans la cour d’honneur du château. .

Lieu-dit La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 47 86

