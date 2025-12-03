Opéra baroque Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Classes de chant, d’opéra baroque et de chef de chant du Département de musiques anciennes et pratiques historiques

Stéphane Fuget, direction musicale

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis