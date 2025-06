Opéra Baroque Didon & Enée – Frasne 22 juin 2025 17:30

Doubs

Opéra Baroque Didon & Enée Eglise St-Georges Frasne Doubs

Début : 2025-06-22 17:30:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

2025-06-22

La reine de Carthage, Didon, parviendra-t-elle à garder auprès d’elle le beau guerrier Enée ?

Vous le découvrirez en écoutant l’orchestre à cordes, les classes de hautbois et de chant du conservatoire de Pontarlier et l’ensemble vocal Vocalia dirigés par Pierre Tréfeil qui vous interprèteront cet opéra baroque de Henry Purcell, un compositeur anglais du 17ème siècle.

Les classes du conservatoire de Pontarlier et l’ensemble Vocalia ont travaillé ensembles avec Alexandre Locatelli, chef de l’ensemble vocal Vocalia qui explore depuis de nombreuses années toute sorte de registres musicaux avec une formation de chambre (15 choristes) et Pierre Tréfeil, dont on ne présente plus les nombreuses directions d’orchestre, pour aboutir à ce projet ambitieux.

Gratuit. Chapeau à la sortie. .

Eglise St-Georges

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 20 10 12

