Visite du potager sur le toit de l’Opéra Bastille – Opéra bastille Paris, 16 mai 2025, Paris.

Inaugurée en 2018, la Ferme Urbaine de l’Opéra Bastille s’étend sur 2 500 m² de terrasses, en plein cœur de Paris. Elle a été conçue, réalisée et est entretenue et rendue productive par Topager, lauréat des Parisculteurs 1.

Que découvrir sur place ?

Plus de 100 variétés tels des légumes, fleurs comestibles, aromatiques et même du houblon, cultivés en agroécologie

Un projet qui allie respect du vivant et production locale

Une vue imprenable sur les toits de Paris

On vous attend nombreuses et nombreux.

Le samedi 17 mai 2025

de 11h00 à 12h00

Le samedi 17 mai 2025

de 09h30 à 10h30

Le vendredi 16 mai 2025

de 18h00 à 19h00

payant

10 euros par personne

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-16T21:00:00+02:00

2025-05-16T19:00:00+02:00_2025-05-16T20:00:00+02:00;2025-05-17T10:30:00+02:00_2025-05-17T11:30:00+02:00;2025-05-17T12:00:00+02:00_2025-05-17T13:00:00+02:00

fin : 2025-05-17T15:00:00+02:00

Opéra bastille 120 rue de Lyon 75012 Paris

Et oui une ferme urbaine perchée sur les toits de l’Opéra Bastille, ça existe ! Et on peut même la visiter.