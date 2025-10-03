Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff) Gare du Midi Biarritz

Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff) Gare du Midi Biarritz vendredi 3 octobre 2025.

Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Carmina Burana, chef-d’œuvre spectaculaire de Carl Orff, sera interprétée par l’Orchestre Symphonique et le Chœur de l’Opéra de Biarritz pour une soirée d’exception.

Inspirée de poèmes médiévaux aux thèmes universels — la fortune, l’amour, la nature, le destin — cette œuvre saisit par sa puissance rythmique, ses chœurs envoûtants et son intensité dramatique.

Dès les premières notes de l’emblématique O Fortuna, le public est plongé dans un souffle musical grandiose.

Un rendez-vous musical incontournable, à vivre le vendredi 3 octobre à Biarritz.

Durée 1h30 sans entracte .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff)

German : Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff)

Italiano :

Espanol : Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff)

L’événement Opéra Biarritz Carmina Burana (Carl Orff) Biarritz a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Biarritz