Opéra Biarritz Gala du Nouvel An « The Opera Goes to Hollywood » (1ère séance 17h)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Sous la direction de Nicholas McRoberts, l’Orchestre Symphonique de l’Opéra et de brillants solistes vous entraînent dans un voyage musical flamboyant, à la croisée de l’opéra, de la musique classique et du cinéma.

Au programme

Les plus belles pages d’opéra portées à l’écran

Les grands thèmes classiques immortalisés par le cinéma

Les comédies musicales qui ont fait rêver des générations

Et quelques surprises scintillantes pour célébrer la nouvelle année

Un spectacle familial, joyeux et accessible à tous, pour vibrer en musique et partager un moment de fête au cœur de l’hiver.

Durée 1h45 avec entracte .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

