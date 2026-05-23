Opéra bouffe La serva Padrona Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Opéra bouffe La serva Padrona Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 12 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Opéra bouffe La serva Padrona
Cherbourg-Octeville 10 place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Nous avons le plaisir de vous inviter à une représentation de La Serva Padrona (La Servante maîtresse), célèbre opéra bouffe de Giovanni Pergolèse. Drôle, vif et plein de malice, cet ouvrage raconte les ruses de la servante Serpina pour faire évoluer la relation qu’elle entretient avec son maître Uberto. Entre quiproquos, humour et musique pétillante, cette œuvre est devenue l’un des grands classiques de l’opéra-comique italien.
Avec les élèves de l’orchestre à cordes 2ème cycle d’Hélène DEL MEDICO, des chanteurs de Brigitte ANTONELLI et des élèves instrumentistes. Accompagnement piano par Sophie Partouche.
En première partie l’ensemble de violoncelles Les Cellisim’, dirigé par Géraldine Martynciow.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Réservation indispensable. .
Cherbourg-Octeville 10 place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
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English : Opéra bouffe La serva Padrona
L’événement Opéra bouffe La serva Padrona Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-19 par CD50 Culture
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