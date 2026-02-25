Opéra bougies Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Opéra bougies

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Un concert unique joué à la lueur des bougies. Découvrez les plus grands airs d’opéra dans un cadre intimiste et feutré. Vivez une soirée inoubliable d’opéra.

Un concert unique joué à la lueur des bougies. Découvrez les plus grands airs d’opéra dans un cadre intimiste et feutré. Vivez une soirée inoubliable d’opéra. Plongez dans les chefs-d’œuvre intemporels de Mozart, Bellini, Verdi, Puccini tous interprétés avec la plus grande maîtrise et le plus grand art par Sarah Dupont d’Isigny, mezzo-soprano.

Cie Des Oh ! & Des Bah ! Avec Sarah Dupont d’Isigny et Anne-Sophie Honoré

Acheter son billet sur place ou sur http://www.mondevilleanimation.org/billetterie/ .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique candlelit concert. Discover the greatest opera arias in an intimate, hushed setting. Experience an unforgettable evening of opera.

L’événement Opéra bougies Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité