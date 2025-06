Opera Camera aux Folies Bérangères – Allex 20 juin 2025 21:30

Drôme

Opera Camera aux Folies Bérangères

Dimanche 2025-06-20 21:30:00

2025-06-22

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

Opéra de chambre pour une chanteuse lyrique, un comédien et une pianiste tiré du don Giovanni de W.A Mozart livret de L. Da Ponte.

Les Bérangères

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 33 25 31

English :

Chamber opera for opera singer, actor and pianist based on W.A. Mozart’s Don Giovanni ? libretto by L. Da Ponte.

German :

Kammeroper für eine lyrische Sängerin, einen Schauspieler und eine Pianistin aus Don Giovanni von W.A. Mozart? Libretto von L. Da Ponte.

Italiano :

Opera da camera per una cantante lirica, un attore e un pianista basata sul Don Giovanni di W.A. Mozart su libretto di L. Da Ponte.

Espanol :

Ópera de cámara para una cantante de ópera, un actor y un pianista basada en Don Giovanni de W.A. Mozart ? libreto de L. Da Ponte.

