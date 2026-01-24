Opéra Carrousel Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Opéra Carrousel

Un tour… et la magie commence ! La voix de la poupée Olympia s’élève, mécanique et brillante. Un tour encore, et voilà le nain Kleinzach qui surgit, rêveur et bondissant. Puis, la Barcarolle qui enveloppe tout le manège d’un voile de nuit étoilée. Enfin, les chevaux s’emballent le Can-Can fuse, éclatant, irrésistible.

Ce carrousel lyrique électrise les places et fait tourner les têtes. Conçu pour les enfants de 4 à 10 ans, il embarque aussi les adultes dans un opéra en mouvement, porté par des chanteurs, des musiciens et des acrobates. Ici, pas de rideau, pas de rangées l’opéra descend dans la rue, transforme les places et les cours d’école en scènes vivantes.

Plus qu’un manège une fête en spirale, une fantaisie musicale, un feu d’artifice d’émotions à vivre… en famille !

Durée de chaque session: 20 minutes.

De 4 à 10 ans, avec maximum deux accompagnants par famille.

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

One turn? and the magic begins! The voice of the Olympia doll rises, mechanical and brilliant. One more turn, and the Kleinzach dwarf emerges, dreamy and bouncing. Then the Barcarolle envelops the whole merry-go-round in a veil of starry night. Finally, the horses get into a frenzy, and the Can-Can bursts forth, dazzling and irresistible.

This lyrical carousel electrifies seats and turns heads. Designed for children aged 4 to 10, it also engages adults in a moving opera, performed by singers, musicians and acrobats. No curtains, no rows: opera takes to the streets, transforming squares and schoolyards into living stages.

More than a merry-go-round: a spiral party, a musical fantasy, a firework display of emotions to be experienced? with the whole family!

Each session lasts 20 minutes.

Ages 4 to 10, with a maximum of two accompanying adults per family.

Tickets available exclusively from the Opéra box office or by telephone, from January 27.

