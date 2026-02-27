OPÉRA CHAMPÊTRE: CONCERT NATURE

18 Grand Rue La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Sous les étoiles du sud Larzac, vivez en famille un opéra sauvage au cœur des mares.

Une soirée pour grands et petits remplies de moments forts !

Retrouvons-nous pour déambuler d’une mare à l’autre sur le sud Larzac, profiter des concerts a capella de ténors amphibiens, contempler l’aquagym des tritons, et peut-être surprendre d’autres artistes à poils ou à plumes qui vaquent à leurs occupations nocturnes. .

18 Grand Rue La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 91 20 58 ass.kermit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beneath the stars of southern Larzac, the whole family can enjoy a wild opera in the heart of the marshes.

L’événement OPÉRA CHAMPÊTRE: CONCERT NATURE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC