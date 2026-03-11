Opéra concert filmé Ariodante Pl. de la Libération La Réole

Opéra concert filmé Ariodante

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

C’est une histoire d’amour. Le prince ARIODANTE est amoureux de la princesse. Le roi, son père, approuve le mariage. La fête se prépare … Puis… un rival jaloux sème des mensonges… et tout s’écroule. Le bonheur, ça se construit. Direction musicale William Christie Orchestre Les Arts florissants Avec Léa Desandre, Ana Maria Labin Filmé à la Philharmonie de Paris, ce film musical propose une expérience inédite au cinéma, en donnant à voir le chef-d’œuvre d’Haendel au plus près des musiciens, grâce à une qualité d’image 4K et son 7.1. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

English : Opéra concert filmé Ariodante

