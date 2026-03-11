Opéra concert filmé Ariodante Pl. de la Libération La Réole
Opéra concert filmé Ariodante Pl. de la Libération La Réole samedi 28 mars 2026.
Opéra concert filmé Ariodante
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
C’est une histoire d’amour. Le prince ARIODANTE est amoureux de la princesse. Le roi, son père, approuve le mariage. La fête se prépare … Puis… un rival jaloux sème des mensonges… et tout s’écroule. Le bonheur, ça se construit. Direction musicale William Christie Orchestre Les Arts florissants Avec Léa Desandre, Ana Maria Labin Filmé à la Philharmonie de Paris, ce film musical propose une expérience inédite au cinéma, en donnant à voir le chef-d’œuvre d’Haendel au plus près des musiciens, grâce à une qualité d’image 4K et son 7.1. .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Opéra concert filmé Ariodante
L’événement Opéra concert filmé Ariodante La Réole a été mis à jour le 2026-03-09 par OT de l’Entre-deux-Mers