Opéra La Plantade Coudoux

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h. La Plantade Château Saint-Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône
Tarif : 38 – 38 – 72 EUR
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Château Saint Hilaire présente OPERA. , une soirée musicale.
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025 DES 20H
Château Saint Hilaire présente OPERA.
Programme
– Cabaret Club (Ballroom) 20h00 Opening 21h00 The Opera Live Show (DJ Live) 01h00 Remi Aguaxi (Résident Opera)
– Piano Bar (Salon Rouge) 20h30 Dîner avec Manon (MADJ Chant) 23h00 L&L (Piano Bar Live)
– Le Grand Bar (Terrasse d’hiver) 21h00 La French par NicustheDisrupt 00h00 The Wiz Cover Band Concert)
OUVERTURE DES PORTES A 20H00.
Dress Code Be Chic ! .
La Plantade Château Saint-Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
