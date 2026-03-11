Opéra de Barie Offenbach Château de Puybarban Puybarban

Opéra de Barie Offenbach

Château de Puybarban Bourg Puybarban Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Cette nouvelle saison aura pour cadre le magnifique parc du Château Puybarban . En cas d’intempéries le spectacle se déroulera dans la salle des fêtes de Puybarban toujours limitée à 200 places et attenante au château. Nous vous proposons deux ouvrages de Jacques Offenbach qui durent chacun une heure environ Une demoiselle en loterie et L’île de Tulipatan .Le placement est libre les places ne sont réservées et numérotées que pour les personnes qui ont pris l’option repas traiteur. Pour ceux qui ont pris l’option repas, le système vous indiquera vos numéros de siège par email. .

Château de Puybarban Bourg Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 90 87 56 info@operadebarie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra de Barie Offenbach

L’événement Opéra de Barie Offenbach Puybarban a été mis à jour le 2026-03-06 par OT de l’Entre-deux-Mers