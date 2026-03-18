Opéra de Biarritz Pays Basque Concert pour Sainte Eugénie 16h Gare du Midi Biarritz

Opéra de Biarritz Pays Basque Concert pour Sainte Eugénie 16h

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

CONCERT POUR SAINTE EUGÉNIE

À l’initiative des chœurs basques de Biarritz Oldarra et Itsasoa.

À l’occasion du lundi de Pâques, le 6 avril, la Gare du Midi sera le cadre d’un concert solidaire d’envergure, né de la rencontre des chœurs basques de Biarritz, Oldarra et Itsasoa. L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Biarritz Pays Basque s’est joint à ce projet pour accompagner une cause patrimoniale majeure la restauration de l’église Sainte-Eugénie et de sa crypte.

La soirée mettra à l’honneur l’âme musicale basque à travers de grands chants traditionnels, tout en ouvrant le programme à des pages du répertoire symphonique et lyrique basque, revisitées spécialement pour ce concert.

Avec Ana Otxoa, Soprano et Patxi, chanteur.

Concert en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Ville de Biarritz.

Durée 1h30 .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Opéra de Biarritz Pays Basque Concert pour Sainte Eugénie 16h

L’événement Opéra de Biarritz Pays Basque Concert pour Sainte Eugénie 16h Biarritz a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Biarritz