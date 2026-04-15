Opéra de Marseille, Opéra de Marseille, Marseille
Opéra de Marseille, Opéra de Marseille, Marseille samedi 9 mai 2026.
Opéra de Marseille Samedi 9 mai, 09h15 Opéra de Marseille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Grand hall / Baignoires : Exposition de costumes (créations des ateliers de couture de l’Opéra Municipal de Marseille)
9h à 14h15 : visites libres
9h30 à 15h : visites historiques (hall, salle, grand foyer, atelier de couture, coulisses, scène) (sur inscription)
35 personnes maximum par visite, visites non accessibles aux PMR
– À partir de 9h dans le grand hall pour les visites de 9h30 – 10h30 – 11h30
– À partir de 12h pour les visites de 13h30 – 15h
9h30 à 11h15 : visites techniques (scène, cintres, dessous de scène) (sur inscription)
15 personnes maximum par visite, visites non accessibles aux PMR
– A partir de 9h pour les visites de 9h15 – 10h45
– A partir de 12h pour la visite de 13h30
Studio de la danse
Danse avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)
9h15– 10h45 : Cours classique – Classe Garçons + Filles SUP 1B
Professeur : Julien Lestel / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto
10h45– 11h15 : Variations garçons
Professeur : Julien Lestel / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto
11h15 – 12h : Variations Filles
Professeure : Anna Tatarova / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto
12h15 – 13h15 : Cours découverte enfant classique (6-10 ans)
Professeure : Isabel Hernandez / Accompagnement : Carole Bénac
(6-10 ans) – Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 18 enfants)
13h15 – 14h15 : Cours découverte enfant contemporain (6-10 ans)
/ Professeure : Solène Hérault
– Inscription à partir de 10h dans le grand hall (maximum 18 enfants)
– Foyer Ernest Reyer
Danse avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)
9h15 – 10h15 : Cours contemporain – Filles SUP 1 et SUP 2
Professeur : Arnaud Baldaquin
10h15 – 11h : Atelier contemporain City Life – Filles SUP 1
Professeur : Arnaud Baldaquin
11h – 11h45 : Atelier contemporain « Near Life Experience « – Filles et garçons SUP 2
Professeure : Carole Gomes
12h-13h : Atelier de chant participatif (50 personnes maximum) sur inscription à partir de 9h dans le grand hall
Artiste intervenante : Gabrielle Valty
Pianiste : Nathalie Di Mondo
14h-14h30 : Concert Choeur d’enfants de la Savine (Marseille 15e) et de la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille – Direction Anne Périssé dit Préchacq
15h – 15h45 : Carte Blanche Orchestre DEMOS – Pupitres bois et cordes de l’école CHABANON (Conservatoire Pierre Barbizet et association Because u art)
16h30 : Récital des artistes solistes du Choeur de l’Opéra Municipal de Marseille
Opéra de Marseille 2 rue Molière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tous à l’Opéra ! visites technique
©Opera de Marseille
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