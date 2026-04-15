Opéra de Marseille, Opéra de Marseille, Marseille

Opéra de Marseille Samedi 9 mai, 09h15 Opéra de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Grand hall / Baignoires : Exposition de costumes (créations des ateliers de couture de l’Opéra Municipal de Marseille)

9h à 14h15 : visites libres

9h30 à 15h : visites historiques (hall, salle, grand foyer, atelier de couture, coulisses, scène) (sur inscription)

35 personnes maximum par visite, visites non accessibles aux PMR

– À partir de 9h dans le grand hall pour les visites de 9h30 – 10h30 – 11h30

– À partir de 12h pour les visites de 13h30 – 15h

9h30 à 11h15 : visites techniques (scène, cintres, dessous de scène) (sur inscription)

15 personnes maximum par visite, visites non accessibles aux PMR

– A partir de 9h pour les visites de 9h15 – 10h45

– A partir de 12h pour la visite de 13h30

Studio de la danse

Danse avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)

9h15– 10h45 : Cours classique – Classe Garçons + Filles SUP 1B

Professeur : Julien Lestel / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto

10h45– 11h15 : Variations garçons

Professeur : Julien Lestel / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto

11h15 – 12h : Variations Filles

Professeure : Anna Tatarova / Accompagnement piano : Hiroshi Iwamoto

12h15 – 13h15 : Cours découverte enfant classique (6-10 ans)

Professeure : Isabel Hernandez / Accompagnement : Carole Bénac

(6-10 ans) – Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 18 enfants)

13h15 – 14h15 : Cours découverte enfant contemporain (6-10 ans)

/ Professeure : Solène Hérault

– Inscription à partir de 10h dans le grand hall (maximum 18 enfants)

– Foyer Ernest Reyer

Danse avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)

9h15 – 10h15 : Cours contemporain – Filles SUP 1 et SUP 2

Professeur : Arnaud Baldaquin

10h15 – 11h : Atelier contemporain City Life – Filles SUP 1

Professeur : Arnaud Baldaquin

11h – 11h45 : Atelier contemporain « Near Life Experience « – Filles et garçons SUP 2

Professeure : Carole Gomes

12h-13h : Atelier de chant participatif (50 personnes maximum) sur inscription à partir de 9h dans le grand hall

Artiste intervenante : Gabrielle Valty

Pianiste : Nathalie Di Mondo

14h-14h30 : Concert Choeur d’enfants de la Savine (Marseille 15e) et de la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille – Direction Anne Périssé dit Préchacq

15h – 15h45 : Carte Blanche Orchestre DEMOS – Pupitres bois et cordes de l’école CHABANON (Conservatoire Pierre Barbizet et association Because u art)

16h30 : Récital des artistes solistes du Choeur de l’Opéra Municipal de Marseille

Opéra de Marseille 2 rue Molière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tous à l’Opéra ! visites technique

©Opera de Marseille