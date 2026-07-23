Informations pratiques

Rives Dervoises

Opéra de plein air

Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Véritable opéra de plein air, LA FLÛTE ENCHANTÉE de Mozart au fil d’une itinérance au cœur du village de Droyes. Petits et grands, connaisseurs et novices, public familial, local ou d’ailleurs: cet opéra hors les murs pousse le public à se rencontrer et se mêler à l’équipe artistique. L’ensemble Virêvolte s’attache en effet à renouveler l’approche du répertoire lyrique, le temps d’un soir, dans des communes rurales comme la nôtre. Sur réservation à partir de 8 ans. .

Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 57 94 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opéra de plein air Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne