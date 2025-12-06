Opéra-débat Jahrhundertring : Immersion dans l’univers de Wagner Le Crépuscule des dieux Maison Heinrich Heine Paris

Tout au long de l’année 2025, la Maison Heinrich Heine célèbre le

centenaire de Pierre Boulez, en diffusant les quatre parties de la

captation de l’Anneau du Nibelung de Richard Wagner, exécuté pour

la première fois dans son intégralité en 1976, dans la mise en scène de

Patrice Chéreau et sous la direction de Pierre Boulez au Festival de

Bayreuth. Cela sera également une célébration anticipée des 50 ans de

cette production, et des 150 ans de la tétralogie de Wagner. La mise en

scène du « Jahrhundertring » (Ring du centenaire) par Chéreau et

Boulez est encore aujourd’hui considérée comme un travail de référence

dans l’histoire de l’interprétation de l’œuvre.

Comme pour les trois premiers rendez-vous, nous vous proposons pour

ce dernier volet une rencontre avec une personnalité du monde de l’opéra

liée au Ring, en l’occurrence la mezzo-soprano Nora Gubisch, animée par Charlotte Landru-Chandès, journaliste et productrice à France Musique, suivie de la projection d’une partie de la tétralogie.

Pour ce dernier rendez-vous autour du Ring,

rencontrez la mezzo-soprano Nora Gubisch avant la projection du Crépuscule des dieux

Le Crépuscule des dieux décrit la chute des dieux et la

destruction de Valhalla, après la mort de Siegfried, trahi par Hagen.

Brünnhilde, en quête de vengeance et de rédemption, se sacrifie dans les

flammes, mettant fin à la malédiction de l’anneau et inaugurant la fin

d’un cycle mythologique.

Déroulé de l’événement :

14h-15h : rencontre avec Nora Gubisch et Charlotte Landru-Chandès

15h30 : projection du Crépuscule des dieux, 248 minutes (avec un entracte de 15 minutes entre chaque acte)

Événements du cycle Jahrhundertring – Immersion dans l’univers de Wagner :

Ring 1/4, L’Or du Rhin, samedi 25 janvier 2025

Ring 2/4, La Walkyrie, samedi 12 avril 2025

Ring 3/4, Siegfried, samedi 14 juin 2025

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

