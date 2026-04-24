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Opéra des Landes Impromptu 1 Théâtre de verdure Labenne

Opéra des Landes Impromptu 1 Théâtre de verdure Labenne

Opéra des Landes Impromptu 1 Théâtre de verdure Labenne jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : PAARC, Centre d'art contemporain

Ville : 40530 Labenne

Département : Landes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Labenne

Opéra des Landes Impromptu 1

Théâtre de verdure PAARC, Centre d’art contemporain Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.   .

Théâtre de verdure PAARC, Centre d’art contemporain Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 40 99 

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English :

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L’événement Opéra des Landes Impromptu 1 Labenne a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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