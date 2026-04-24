Opéra des Landes Impromptu 1 Théâtre de verdure Labenne
Opéra des Landes Impromptu 1 Théâtre de verdure Labenne jeudi 16 juillet 2026.
Labenne
Opéra des Landes Impromptu 1
Théâtre de verdure PAARC, Centre d’art contemporain Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
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Théâtre de verdure PAARC, Centre d’art contemporain Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 40 99
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English :
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L’événement Opéra des Landes Impromptu 1 Labenne a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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