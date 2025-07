OPÉRA D’ÉTÉ DON QUICHOTTE Perpignan

OPÉRA D’ÉTÉ DON QUICHOTTE Perpignan jeudi 24 juillet 2025.

OPÉRA D’ÉTÉ DON QUICHOTTE

Palais des rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

L’Opéra de Paris s’invite au Palais des Rois de Majorque ! Diffusion sur écran géant

Palais des rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26

English :

The Paris Opera invites itself to the Palace of the Kings of Majorca! Giant screen broadcast

German :

Die Pariser Oper lädt in den Palast der Könige von Mallorca ein! Übertragung auf Großleinwand

Italiano :

L’Opera di Parigi si presenta al Palazzo dei Re di Maiorca! Trasmissione su schermo gigante

Espanol :

¡La Ópera de París se invita a sí misma al Palacio de los Reyes de Mallorca! Retransmisión en pantalla gigante

