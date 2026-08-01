Opéra d’été Nuit sous les étoiles Rue de la Mairie Wy-dit-Joli-Village

samedi 22 août 2026 · Rue de la Mairie · Wy-dit-Joli-Village

Informations pratiques

Wy-dit-Joli-Village

Opéra d’été Nuit sous les étoiles

Rue de la Mairie Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Vivez un moment unique en plein air au musée !

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Rue de la Mairie Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 67 00 91 contact.musees@valdoise.fr

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English :

Enjoy a unique outdoor experience at the museum!

L’événement Opéra d’été Nuit sous les étoiles Wy-dit-Joli-Village a été mis à jour le 2026-07-30 par Parc naturel régional du Vexin Français