Opéra d’été Nuit sous les étoiles Rue de la Mairie Wy-dit-Joli-Village
samedi 22 août 2026 · Rue de la Mairie · Wy-dit-Joli-Village
Informations pratiques
Wy-dit-Joli-Village
Opéra d’été Nuit sous les étoiles
Rue de la Mairie Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Vivez un moment unique en plein air au musée !
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Rue de la Mairie Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 67 00 91 contact.musees@valdoise.fr
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English :
Enjoy a unique outdoor experience at the museum!
L’événement Opéra d’été Nuit sous les étoiles Wy-dit-Joli-Village a été mis à jour le 2026-07-30 par Parc naturel régional du Vexin Français