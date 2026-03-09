Opéra Didon et Enée de Henry Purcell Conservatoire André Messager Montluçon

Opéra Didon et Enée de Henry Purcell

Ce chef d’œuvre de la musique baroque anglaise, représenté en 1689 par les jeunes filles d’un pensionnat privé à Chelsea, raconte le récit des amours sincères, mais malheureuses d’Ennée, prince troyen, et de Didon, reine de Carthage.

English :

This masterpiece of English Baroque music, performed in 1689 by the girls of a private boarding school in Chelsea, tells the story of the sincere but ill-fated love affair between Ennea, a Trojan prince, and Dido, Queen of Carthage.

Reservations required.

