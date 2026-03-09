Opéra Didon et Enée de Henry Purcell Conservatoire André Messager Montluçon
Opéra Didon et Enée de Henry Purcell Conservatoire André Messager Montluçon vendredi 19 juin 2026.
Opéra Didon et Enée de Henry Purcell
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Ce chef d’œuvre de la musique baroque anglaise, représenté en 1689 par les jeunes filles d’un pensionnat privé à Chelsea, raconte le récit des amours sincères, mais malheureuses d’Ennée, prince troyen, et de Didon, reine de Carthage.
Sur réservation.
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This masterpiece of English Baroque music, performed in 1689 by the girls of a private boarding school in Chelsea, tells the story of the sincere but ill-fated love affair between Ennea, a Trojan prince, and Dido, Queen of Carthage.
Reservations required.
L’événement Opéra Didon et Enée de Henry Purcell Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme