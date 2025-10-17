Opéra Drag Show Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Opéra Drag Show Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Opéra Drag Show

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Quand le drag rencontre l’opéra le show de Don Giovanna à L’étoile bleue

Préparez-vous à une expérience inédite entre opéra, pop et art du drag.

Quand le drag rencontre l’opéra le show de Don Giovanna à L’étoile bleue

Préparez-vous à une expérience inédite entre opéra, pop et art du drag.



Sur scène, Don Giovanna — que vous retrouvez aussi dans notre revue de cabaret — livre une performance virtuose et flamboyante, accompagnée de musiciens et de danseurs en live.



Elle traverse des tableaux puissants et visuels, où se mêlent lyrisme, extravagance et liberté.



Un premier acte percutant, déroutant, furieusement vivant. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Drag meets opera: the Don Giovanna show at L?étoile bleue

Get ready for a unique experience combining opera, pop and drag art.

German :

Drag trifft Oper: Die Don Giovanna-Show im L’étoile bleue

Machen Sie sich bereit für ein völlig neues Erlebnis zwischen Oper, Pop und Drag-Kunst.

Italiano :

Quando la drag incontra l’opera: lo spettacolo Don Giovanna a L’étoile bleue

Preparatevi a vivere un’esperienza unica che unisce l’opera, il pop e l’arte delle drag.

Espanol :

Cuando el drag se encuentra con la ópera: el espectáculo Don Giovanna en L’étoile bleue

Prepárese para una experiencia única que combina la ópera, el pop y el arte drag.

L’événement Opéra Drag Show Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille