Opéra Échos du romantisme accentus Opéra de Rouen Normandie Rouen

Opéra Échos du romantisme accentus

Opéra de Rouen Normandie 30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10 21:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Au cœur du XIXe siècle, la richesse du répertoire choral romantique se révèle dans toute sa splendeur avec Brahms et Schumann.

A cappella, ces voix mises à nu émergent du silence pour faire résonner un amour longtemps resté dans l’ombre. Avec ses Dichterliebe, ici arrangés pour chœur mixte, Robert Schumann offrait à Clara le plus beau des cadeaux de mariage après des années d’une romance interdite,

dans le plus pur style du lied, mieux connu dans sa forme piano-voix. À travers ces exemples de poésies dessinées qui explorent les dimensions de la polyphonie, le chœur accentus nous fait vivre une soirée riche en émotion.

Coproduction Opéra Orchestre Normandie Rouen, accentus

Durée 1h, sans entracte .

Opéra de Rouen Normandie 30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

