Opéra en direct au Kerfany Un bal masqué de de Giuseppe Verdi Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Opéra en direct au Kerfany Un bal masqué de de Giuseppe Verdi

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

2026-02-08

Opéra en 3 actes en direct de l’Opéra Bastille au Kerfany Un bal masqué de Giuseppe Verdi

3 h 1 entracte

Mise en scène Gilbert Deflo

Direction musicale Speranza Scappucci

Synopsis

Le gouverneur de Boston se prépare à donner un bal masqué et se réjouit de la présence d’Amélia, mariée à son fidèle secrétaire. Une diseuse de bonne aventure lui annonce qu’il sera assassiné de la main d’un ami. Amélia est elle aussi partie consulter la sorcière dans l’espoir qu’elle la guérisse de l’amour qu’elle éprouve pour un homme qui n’est pas son époux…

Présentation

Mélange de frivolité et de gravité, la musique de Verdi connaît le succès dès sa création en 1859 à Rome. Le metteur en scène Gilbert Deflo conserve le contexte américain mais le déplace à l’époque de Lincoln pour mieux confronter le monde de la raison et de la morale à celui des intuitions et des croyances. Opéra en trois actes, présenté en italien sous-titré en français. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 36 65 88

