Informations pratiques

Bracquetuit

Opéra en direct

21 Place de L’Eglise Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 21:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Cette année, l’Opéra en direct plonge public et téléspectateurs dans le monde trouble et inquiétant des landes écossaises, avec Macbeth de Verdi. Jeux de pouvoir, jalousies et mystérieux enchantements feront chavirer les foules, pour une soirée de grand frisson qui emportera avec elle les derniers feux de l’été. Alors, que vous soyez novice ou passionné, rendez-vous devant votre écran, pour une séance d’opéra… en direct !

Crédit Agricole Normandie-Seine est grand mécène d’Opéra en direct pour soutenir la présence de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen sur l’ensemble du territoire.

Durée

2h50, entracte inclus

en italien surtitré en français

Réservation obligatoire en ligne .

21 Place de L’Eglise Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra en direct

L’événement Opéra en direct Bracquetuit a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux