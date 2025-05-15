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AGENDA · Bracquetuit

Opéra en direct Bracquetuit

samedi 3 octobre 2026 · Bracquetuit

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
21 Place de L’Eglise
Ville
76850 Bracquetuit
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bracquetuit

Opéra en direct

21 Place de L’Eglise Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 21:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Cette année, l’Opéra en direct plonge public et téléspectateurs dans le monde trouble et inquiétant des landes écossaises, avec Macbeth de Verdi. Jeux de pouvoir, jalousies et mystérieux enchantements feront chavirer les foules, pour une soirée de grand frisson qui emportera avec elle les derniers feux de l’été. Alors, que vous soyez novice ou passionné, rendez-vous devant votre écran, pour une séance d’opéra… en direct !

Crédit Agricole Normandie-Seine est grand mécène d’Opéra en direct pour soutenir la présence de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen sur l’ensemble du territoire.

Durée
2h50, entracte inclus
en italien surtitré en français
Réservation obligatoire en ligne   .

21 Place de L’Eglise Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie  

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English : Opéra en direct

L’événement Opéra en direct Bracquetuit a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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