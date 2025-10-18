OPÉRA EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA (MET) LA SOMNABULE CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

OPÉRA EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA (MET) LA SOMNABULE CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens samedi 18 octobre 2025.

OPÉRA EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA (MET) LA SOMNABULE

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 18:55:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Les opéras en direct du MET de New-York sont de retour !

La saison 25/26 du Metropolitan Opera propose une programmation riche en découvertes, entre productions inédites de grands classiques et œuvres contemporaines qui font de l’opéra un art plus vivant que jamais.

Durée 3h15 avec entracte

Amina et Elvino viennent de se marier. Tout le village est en liesse à l’exception de Lisa, l’aubergiste, qui est amoureuse d’Elvino. Le comte Rodolfo fait flirte avec la jeune mariée, contrariant son époux. Comme le village est réputé hanté, Rodolfo séjourne à l’auberge. Au moment où Amina est retrouvée dans le lit du comte, Elvino la croit coupable de tromperie, pour le plus grand plaisir de Lisa. — Le melodramma de Bellini ravit autant les cœurs que les oreilles grâce à ses personnages touchants et à sa partition hautement mélodique. Reconverti en metteur en scène, l’ancien ténor Rolando Villazón s’appuie sur le thème du somnambulisme, au cœur de l’intrigue, pour explorer les profondeurs émotionnelles et psychologiques de l’esprit humain. Opéra en deux actes présenté en italien sous-titré en français (1 entracte). .

English :

Live operas from the MET in New York are back!

The Metropolitan Opera?s 25/26 season offers a rich program of discoveries, from new productions of the great classics to contemporary works that make opera an art form more alive than ever.

German :

Die Live-Opern aus der New Yorker MET sind wieder da!

Die Saison 25/26 der Metropolitan Opera bietet ein Programm voller Entdeckungen, zwischen Neuproduktionen großer Klassiker und zeitgenössischen Werken, die die Oper lebendiger denn je machen.

Italiano :

Tornano le opere in diretta dal MET di New York!

La stagione 25/26 del Metropolitan Opera offre un ricco programma di scoperte, che spazia da nuove produzioni di grandi classici a opere contemporanee che rendono l’opera una forma d’arte più viva che mai.

Espanol :

¡Vuelven las óperas en directo desde el MET de Nueva York!

La temporada 25/26 del Metropolitan Opera ofrece un rico programa de descubrimientos, desde nuevas producciones de los grandes clásicos hasta obras contemporáneas que hacen de la ópera un arte más vivo que nunca.

