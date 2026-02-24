Opéra en direct du Royal Opéra & Ballet Siegfried de Richard Wagner Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Opéra en direct du Royal Opéra & Ballet Siegfried de Richard Wagner

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:15:00

fin : 2026-03-31 23:45:00

Date(s) :

2026-03-31

Opéra en direct du Royal Opéra & Ballet –

Siegfried de Richard Wagner

5h30 avec 2 entractes en allemand sous-titré en français

Direction d’orchestre Antonio Pappano

avec Andreas Schager: Siegfried

Peter Hoare Mime

Christopher Maltman Le voyageur

Elisabet Strid Brunnhilde

Élevé par un nain sournois et ignorant ses véritables origines, un jeune homme se lance dans un voyage épique. Il se retrouve bientôt face à face avec une épée brisée, un dragon redoutable qui garde un anneau maudit et une Walkyrie plongée, à la suite d’un sort, dans un sommeil profond… Des moments de pure beauté et de bravoure illuminent le troisième chapitre du cycle de l’Anneau de Wagner, sous l’œil inspiré de Barrie Kosky, après ses spectaculaires L’Or du Rhin (2023) et La Walkyrie (2025). Andreas Schager, dans ses débuts très attendus au Royal Opera, tient le rôle vedette du héros principal de Siegfried, aux côtés de Christopher Maltman, dans le rôle de l’imposant Voyageur, ainsi que de Peter Hoare, le perfide Mime, et Elisabet Strid, la rayonnante Brünnhilde. Le chef d’orchestre Antonio Pappano met en lumière les tensions latentes et le mysticisme éthéré de la musique dynamique de Wagner. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra en direct du Royal Opéra & Ballet Siegfried de Richard Wagner

L’événement Opéra en direct du Royal Opéra & Ballet Siegfried de Richard Wagner Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS