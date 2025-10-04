Opéra en direct La Traviata Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Opéra en direct La Traviata Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel samedi 4 octobre 2025.

Opéra en direct La Traviata

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:45:00

2025-10-04

Traviata, en italien, signifie la dévoyée , celle qui s’est égarée. Violetta, courtisane au sommet de son art, croit un instant à l’amour véritable. Mais dans le Paris du XIXe siècle, une femme comme elle peut-elle espérer un bonheur durable ? Son destin tragique lui rappellera cruellement l’ordre établi… Avec La Traviata, Verdi signe l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. De l’ivresse des premières fêtes aux larmes du sacrifice, chaque acte déploie des mélodies envoûtantes où la voix s’élève dans toute sa splendeur.

Les duos passionnés, les chœurs éclatants et les orchestrations lumineuses font de cette partition un chef-d’œuvre intemporel. Entre passion, liberté et renoncement, La Traviata est bien plus qu’un opéra c’est un déluge d’émotions d’une intensité rare qui fait couler les larmes et vibrer les cœurs.

Informations pratiques

– Durée 2h40 (entractes inclus)

– Tarif gratuit

– En italien sous-titrés en français .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

