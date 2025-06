Opéra en direct sur grand écran : La flûte enchantée – Théâtre de la Gobinière Orvault 18 juin 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Accès gratuit, mais réservation vivement conseillée sur www.cinecens.net. Tout public

Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent une nouvelle fois pour proposer aux spectateurs et spectatrices, un opéra sur écrans. La Flûte enchantée de Mozart sera retransmis en direct du Grand-Théâtre d’Angers le mercredi 18 juin 2025 à 20h. La direction de la culture de la mairie d’Orvault et l’équipe de CinéCens proposent la diffusion en direct et gratuite, au Théâtre de la Gobinière. Dix ans que l’on n’avait pas revu La Flûte enchantée à Nantes et Angers ! L’ultime chef- d’œuvre de Mozart est cette fois mis en scène par Mathieu Bauer, qui tient beaucoup à rester dans l’esprit du conte et donc d’une certaine naïveté. Retrouvez les personnages Tamino, Pamina, Papageno, Papagena et la Reine de la nuit dans un décor de fête foraine aussi joyeux que magique.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net