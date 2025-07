Opéra en plein air au Château de Panloy La Chauve-Souris de Stauss Château de Panloy Port-d’Envaux

Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-07

2025-08-05 2025-08-07

Passez une soirée unique dans le cadre du château de Panloy à la (re) découverte de cette compisition de Strauss

Château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

English :

Spend a unique evening at the Château de Panloy, (re)discovering this Strauss composition

German :

Verbringen Sie einen einzigartigen Abend im Rahmen des Schlosses Panloy, um diese Strauss-Komposition (wieder) zu entdecken

Italiano :

Trascorrete una serata unica allo Château de Panloy, (ri)scoprendo questa composizione di Strauss

Espanol :

Pase una velada única en el Château de Panloy, (re)descubriendo esta composición de Strauss

