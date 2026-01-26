Opéra et chants lyriques à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Opéra et chants lyriques à Saint-Rémy-de-Provence

Mardi 3 février 2026 à partir de 18h. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Découvrez à l’Alpilium un spectacle du conservatoire, projet conduit en association avec le Festival d’Aix-en-Provence.Amoureux

Les artistes et pédagogues Frédéric Isoletta (pianiste) et Marine Costa (chanteuse lyrique) ont proposé aux élèves de s’initier au chant lyrique, au travers d’un répertoire choisi qui leur a permis d’aborder la richesse et la profondeur de la musique classique. .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 37 culture@ville-srdp.fr

English :

Discover a conservatory performance at Alpilium, a project run in association with the Festival d’Aix-en-Provence.

L’événement Opéra et chants lyriques à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles