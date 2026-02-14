Opéra et folie dans les œuvres du Palais des Beaux-Arts, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Opéra et folie dans les œuvres du Palais des Beaux-Arts Dimanche 1 mars, 10h30 Auditorium du Palais des Beaux-Arts Nord

Début : 2026-03-01T10:30:00+01:00 – 2026-03-01T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T10:30:00+01:00 – 2026-03-01T11:30:00+01:00

Les Amis des Musées s’associent à cet évènement en montrant les tableaux illustrant des scènes de folie humaine telle que les artistes les concevaient avec les airs d’opéra qu’ils illustrèrent. La « Médée » de Delacroix chantée par Maria Callas illustre la folie meurtrière et l’infanticide qui est la pire des folies humaines. De Bellini à Donizetti la musique va permettre de faire remonter ce qu’elle provoque chez le spectateur : la peur, le silence, le désespoir des mères et l’innocence des enfants. Goya est emmuré dans une surdité mais il dénonce les horreurs de la guerre et la déraison de l’homme, source d’inspiration du « War Requiem » de Benjamin Britten.

Auditorium du Palais des Beaux-Arts 18 bis rue de Valmy, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Par Christian Moinet, président des Amis des musées, à l’occasion de la «Journée de la santé mentale».

PBA – P. Martineau