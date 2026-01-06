OPÉRA ET + SI AFFINITÉ LE BAL BLOMET Paris

Prenez une soprano française à la la riche carrière internationale, appréciée pour sa voix chaude et puissante et ses talents scéniques; rajoutez un pianiste virtuose, d’une vitalité étourdissante, capable de revisiter avec brio le classique comme le jazz et la variété. Mélangez le tout… et vous ne résisterez pas longtemps à ce duo unique !

Aussi à l’aise dans les répertoires les plus variés, comme le jazz, la chanson ou l’opéra, qu’ils revisitent avec une touche de swing et d’humour, ces deux artistes exceptionnels unissent leurs talents pour offrir une expérience inoubliable, dans une ambiance chaleureuse et festive. Les plus grands airs d’opéra prennent vie sous un nouveau jour, et les mélodies raffinées d’airs de Mozart, Handel, Puccini ou Bizet, serties par des rythmiques éloquentes ou par les paysages harmoniques complexes de superbes standards de jazz, captivent ainsi un public de tous les âges, caressant l’oreille des spectateurs qui ont ainsi accès à tous les répertoires, sans a priori ou hiérarchisation, abolissant ainsi les frontières entre les genres.

L’interaction avec le public est au cœur du concert-spectacle, transformant chaque performance en un moment unique. Chantal Santon Jeffery, avec son charisme naturel, n’hésite pas à engager la salle, provoquant rires et complicité du public qui participe avec entrain aux proposition de “Sing Along”. Pierre-Yves Plat, quant à lui, jongle avec les notes avec une virtuosité qui peut laisser sans voix. Ensemble, ils créent une alchimie magique, dans laquelle chaque chanson devient une aventure, chargée d’émotion et de joie.

Ce concert, plus qu’une simple performance, est une rencontre, un partage d’amour pour la musique, un voyage à travers les émotions.

Un hommage vibrant à l’opéra… revisité avec humour, liberté et passion par Chantal Santon Jeffery et Pierre-Yves Plat. Du swing, du jazz, de la variété… et une énergie folle sur scène ! Un concert

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Réduit : 16 EUR

Plein Tarif : 24 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.facebook.com/balblomet/



Afficher la carte du lieu LE BAL BLOMET et trouvez le meilleur itinéraire

