Opéra Games, Opéra, Lille
Opéra Games, Opéra, Lille jeudi 19 février 2026.
Opéra Games 19 – 23 février Opéra Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T11:00:00+01:00 – 2026-02-19T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-23T11:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00
En pleines vacances scolaires, l’Opéra devient le terrain de jeu des petits curieux !
Chaque jour, différentes propositions insolites, ludiques et participatives invitent les enfants à découvrir l’univers fascinant de la musique et de la danse.
Au programme :
Spectacles : (R)échauffe-toi / Zou ! / Mozart en trio / Le Kid
Ateliers : De toutes les couleurs / Atelier philo / Alors on danse / Alors on chante
Visites : Visites libres de la Grande salle / Visites guidées de l’Opéra pour les familles
Programme détaillé jour par jour sur le site de l’Opéra de Lille
Certaines activités, gratuites ou payantes, nécessitent une réservation.
Ouverture des réservations le vendredi 30 janvier à 13h30
Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/opera-games-3/ »}]
En famille à l’Opéra !
© Les studios de Jielbe