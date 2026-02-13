Opéra Games, Opéra, Lille

Opéra Games 19 – 23 février Opéra Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T11:00:00+01:00 – 2026-02-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T11:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

En pleines vacances scolaires, l’Opéra devient le terrain de jeu des petits curieux !

Chaque jour, différentes propositions insolites, ludiques et participatives invitent les enfants à découvrir l’univers fascinant de la musique et de la danse.

Au programme :

Spectacles : (R)échauffe-toi / Zou ! / Mozart en trio / Le Kid

Ateliers : De toutes les couleurs / Atelier philo / Alors on danse / Alors on chante

Visites : Visites libres de la Grande salle / Visites guidées de l’Opéra pour les familles

Programme détaillé jour par jour sur le site de l’Opéra de Lille

Certaines activités, gratuites ou payantes, nécessitent une réservation.

Ouverture des réservations le vendredi 30 janvier à 13h30

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/opera-games-3/ »}]

En famille à l’Opéra !

© Les studios de Jielbe