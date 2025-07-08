Opéra I Didn’t Know Where To Put All My Tears / Curlew River de Marko Nikodijevic / Benjamin Britten Nancy

Opéra I Didn’t Know Where To Put All My Tears / Curlew River de Marko Nikodijevic / Benjamin Britten

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-03-29 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-03-31 2026-04-02 2026-04-03

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Chœurs de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et de femmes de l’Ensemble Le Balcon

Direction musicale et harmonium Alphonse Cemin

Mise en scène Silvia Costa

Vérité ou illusion, vie ou mort… où sont les frontières quand un être bascule dans la folie ? Inspiré du théâtre Nô, où tous les rôles, même les rôles féminins, sont joués par des hommes, Benjamin Britten imagine Curlew River comme la parabole d’une femme racontant la disparition de son fils, sa folie devenant peu à peu l’expression d’une force intérieure.

Silvia Costa imagine cette pièce en diptyque avec la création mondiale du compositeur serbe Marko Nikodijevic dans le cadre du laboratoire de création lyrique, NOX (Nancy Opera Xperience). Substituant un chœur de femmes au chœur masculin, cette œuvre raconte les origines de la rivière mystérieuse une femme creuse la terre de ses mains, y dépose des larmes donnant vie à cette rivière comme lieu pour pleurer son propre destin.

La metteuse en scène, qui signe également le livret, fait dialoguer les deux récits dans une mise en scène inspirée des codes du théâtre japonais, où l’épure, l’abstraction et le silence deviennent de puissants vecteurs d’émotion.

Billetterie possible en ligne.Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Orchestra of the Opéra national de Nancy-Lorraine

Opéra national de Nancy-Lorraine and women?s choirs of Ensemble Le Balcon

Musical director and harmonium: Alphonse Cemin

Stage director: Silvia Costa

Truth or illusion, life or death? where are the boundaries when a human being tips over into madness? Inspired by Noh theater, where all roles, even the female ones, are played by men, Benjamin Britten imagines Curlew River as a parable of a woman recounting the disappearance of her son, her « madness » gradually becoming the expression of an inner strength.

Silvia Costa imagines this piece as a diptych with the world premiere by Serbian composer Marko Nikodijevic as part of the opera creation laboratory, NOX (Nancy Opera Xperience). Substituting a female chorus for the male chorus, this work recounts the origins of the mysterious river: a woman digs into the earth with her hands, depositing tears, giving life to the river as a place to mourn her own destiny.

The director, who also wrote the libretto, brings the two stories into dialogue in a staging inspired by the codes of Japanese theater, where purity, abstraction and silence become powerful vectors of emotion.

Tickets available online.

German :

Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Chöre der Opéra national de Nancy-Lorraine und Frauenchor des Ensemble Le Balcon

Musikalische Leitung und Harmonium: Alphonse Cemin

Regie: Silvia Costa

Wahrheit oder Illusion, Leben oder Tod? Wo liegen die Grenzen, wenn ein Mensch dem Wahnsinn verfällt? Inspiriert vom Nô-Theater, in dem alle Rollen, auch die weiblichen, von Männern gespielt werden, entwarf Benjamin Britten Curlew River als Parabel einer Frau, die vom Verschwinden ihres Sohnes erzählt, wobei ihr « Wahnsinn » nach und nach zum Ausdruck einer inneren Stärke wird.

Silvia Costa stellt sich dieses Stück als Diptychon mit der Welturaufführung des serbischen Komponisten Marko Nikodijevic im Rahmen des Laboratoriums für Opernkreationen NOX (Nancy Opera Xperience) vor. Eine Frau gräbt mit ihren Händen in der Erde, legt Tränen in die Erde und erweckt den Fluss als Ort zum Leben, an dem sie ihr eigenes Schicksal beweinen kann.

Die Regisseurin, die auch für das Libretto verantwortlich zeichnet, lässt die beiden Geschichten in einer Inszenierung miteinander sprechen, die von den Codes des japanischen Theaters inspiriert ist und in der Reinheit, Abstraktion und Stille zu starken Emotionsträgern werden.

Tickets können online gekauft werden.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Coro dell’Opéra national de Nancy-Lorraine e coro femminile dell’Ensemble Le Balcon

Direttore musicale e harmonium: Alphonse Cemin

Direzione di scena: Silvia Costa

Verità o illusione, vita o morte: dove sono i confini quando una persona precipita nella follia? Ispirandosi al teatro Noh, dove tutti i ruoli, anche quelli femminili, sono interpretati da uomini, Benjamin Britten ha immaginato Curlew River come la parabola di una donna che racconta la scomparsa del figlio, la cui « follia » diventa gradualmente l’espressione di una forza interiore.

Silvia Costa ha immaginato questo pezzo come un dittico con la prima mondiale del compositore serbo Marko Nikodijevic nell’ambito del laboratorio di creazione operistica NOX (Nancy Opera Xperience). Sostituendo il coro maschile con un coro femminile, quest’opera racconta la storia delle origini del misterioso fiume: una donna scava nella terra con le mani e vi deposita delle lacrime, dando vita al fiume come luogo in cui piangere il proprio destino.

Il regista, autore anche del libretto, fa dialogare le due storie in una produzione ispirata ai codici del teatro giapponese, dove la semplicità, l’astrazione e il silenzio diventano potenti vettori di emozioni.

Biglietti disponibili online.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Coro de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine y coro femenino del Ensemble Le Balcon

Dirección musical y armonio: Alphonse Cemin

Dirección escénica: Silvia Costa

Verdad o ilusión, vida o muerte? ¿dónde están los límites cuando una persona se sume en la locura? Inspirándose en el teatro Noh, en el que todos los papeles, incluso los femeninos, son interpretados por hombres, Benjamin Britten imaginó Curlew River como la parábola de una mujer que cuenta la desaparición de su hijo y cuya « locura » se convierte poco a poco en la expresión de una fuerza interior.

Silvia Costa imaginó esta pieza como un díptico con el estreno mundial del compositor serbio Marko Nikodijevic en el marco del laboratorio de creación operística NOX (Nancy Opera Xperience). Sustituyendo el coro masculino por un coro femenino, esta obra cuenta la historia de los orígenes del misterioso río: una mujer cava en la tierra con sus manos y deposita lágrimas, dando vida al río como lugar donde llorar su propio destino.

El director, autor también del libreto, hace dialogar las dos historias en una puesta en escena inspirada en los códigos del teatro japonés, donde la sencillez, la abstracción y el silencio se convierten en poderosos vectores de emoción.

Entradas disponibles en línea.

