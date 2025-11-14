Opéra Iolanta Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Opéra Iolanta

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Ultime opéra de Tchaïkovski, Lolanta, retransmis en direct, met en scène une jeune princesse aveugle, préservée du monde par son père, vivant presque artificiellement dans un jardin magique. Cette fable médiévale est tour à tour sensible, symbolique, philosophique, amoureuse.

Sur réservation.

Sur réservation.

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

English : Opéra Iolanta

Tchaikovsky’s ultimate opera, Lolanta, broadcast live, features a young blind princess, protected from the world by her father, living almost artificially in a magical garden. This medieval fable is by turns sensitive, symbolic, philosophical and amorous.

Reservations required.

German : Opéra Iolanta

Tschaikowskys letzte Oper Lolanta, die live übertragen wird, handelt von einer jungen blinden Prinzessin, die von ihrem Vater vor der Welt bewahrt wird und fast künstlich in einem magischen Garten lebt. Diese mittelalterliche Fabel ist abwechselnd einfühlsam, symbolisch, philosophisch und liebevoll.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

L’ultima opera di Čajkovskij, Lolanta, trasmessa in diretta, vede protagonista una giovane principessa cieca, protetta dal mondo dal padre, che vive quasi artificialmente in un giardino magico. Questa favola medievale è a tratti sensibile, simbolica, filosofica e amorosa.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Opéra Iolanta

La última ópera de Chaikovski, Lolanta, retransmitida en directo, presenta a una joven princesa ciega, protegida del mundo por su padre, que vive casi artificialmente en un jardín mágico. Esta fábula medieval es a la vez sensible, simbólica, filosófica y amorosa.

Reserva obligatoria.

