Opéra La Bohème de Puccini Marigny

Opéra La Bohème de Puccini Marigny mardi 29 juillet 2025.

Opéra La Bohème de Puccini

Château de Charnes Marigny Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 15 ans

Début : Mardi 2025-07-29 19:30:00

fin : 2025-07-29 21:30:00

2025-07-29

La Bohème de Puccini au Château de Charnes Une soirée d’opéra sous les étoiles !



Le célèbre opéra La Bohème de Puccini sera donné dans la cour du château de Charnes à Marigny (à 12 km à l’ouest de Moulins), par le Regents Opera de Londres.

Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Puccini’s La Bohème at Château de Charnes? An evening of opera under the stars!



Puccini?s famous opera La Bohème will be performed in the courtyard of the Château de Charnes in Marigny (12 km west of Moulins), by London?s Regents Opera.

German :

Puccinis La Bohème im Château de Charnes? Ein Opernabend unter den Sternen!



Die berühmte Oper La Bohème von Puccini wird im Hof des Schlosses Charnes in Marigny (12 km westlich von Moulins) von der Londoner Regents Opera aufgeführt.

Italiano :

La Bohème di Puccini al Castello di Charnes? Una serata d’opera sotto le stelle!



La famosa opera La Bohème di Puccini sarà rappresentata nel cortile del Castello di Charnes a Marigny (12 km a ovest di Moulins), dalla Regents Opera di Londra.

Espanol :

La Bohème de Puccini en el Château de Charnes ? ¡Una noche de ópera bajo las estrellas!



La famosa ópera La Bohème de Puccini se representará en el patio del Château de Charnes, en Marigny (12 km al oeste de Moulins), a cargo de la London’s Regents Opera.

