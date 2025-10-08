[OPÉRA] La Calisto Opéra de Rennes Rennes
[OPÉRA] La Calisto Opéra de Rennes Rennes Mercredi 8 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
8€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Assistez à une représentation de l’Opéra « La Calisto » de Francesco Cavalli à l’Opéra de Rennes
**Tendresse, trahison, coups bas, jalousie… Apanage des dieux ou des humains ?**
La Calisto est la victime du dieu Jupiter, avide de conquêtes et séducteur sans scrupules qui se travestit pour arriver à ses fins. Entre farce et grotesque, comique et tragique, on se rend finalement compte que le monde des dieux n’est guère plus moral ni plus enviable que celui des humains !
**Infos pratiques**
* > Durée 3h10 entracte comprise
* > Opéra chanté en italien et surtitré français
* > Places limitées
* > 8€
* > **Réservation au CMI Rennes avant le lundi 6 octobre.**
Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-08T23:00:00.000+02:00
Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine