Opéra La flûte enchantée Espace Le Goffic Pacé Mercredi 18 juin, 20h00 Gratuit

Assistez à la projection en live de l’opéra La flûte enchantée !

L’événement lyrique _Opéra sur écran(s)_ fait sortir l’opéra de ses murs le temps d’une soirée. L’opéra _La flûte enchantée_ de Mozart sera filmé et retransmis sur écran en direct dans plus de 70 villes de Bretagne et Pays de la Loire dont Pacé !

**Rendez-vous le mercredi 18 juin à 20h pour une projection dans la salle de spectacle Escapade à l’Espace Le Goffic.**

Début : 2025-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T21:00:00.000+02:00

Début : 2025-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T21:00:00.000+02:00

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine