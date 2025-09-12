OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins lundi 18 mai 2026.
OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE
Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-05-18 19:45:00
fin : 2026-05-18
2026-05-18
Diffusé en différé du Royal Opera House de Londres
Synopsis
La princesse Pamina a été enlevée.
Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille.
Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses.
Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins.
L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar.
Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden.
Direction artistique
Pamina JULIA BULLOCK
Tamino AMITAI PATI
Papageno HUW MONTAGUE RENDALL
Reine de la Nuit KATHRYN LEWEK
Sarastro SOLOMAN HOWARD
Monostatos GERHARD SIEGEL
Musique WOLFGANG AMADEUS MOZART
Chef d’orchestre MARIE JACQUOT
Réalisateur DAVID MCVICAR
Décors JOHN MACFARLANE
Designer lumière PAULE CONSTABLE
Directrice du mouvement LEAH HAUSMAN
Durée 210 minutes
Chanté en allemand avec sous-titres. .
Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
