OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-05-18 19:45:00

fin : 2026-05-18

2026-05-18

Diffusé en différé du Royal Opera House de Londres

Synopsis

La princesse Pamina a été enlevée.

Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille.

Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses.

Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins.

L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar.

Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden.



Direction artistique

Pamina JULIA BULLOCK

Tamino AMITAI PATI

Papageno HUW MONTAGUE RENDALL

Reine de la Nuit KATHRYN LEWEK

Sarastro SOLOMAN HOWARD

Monostatos GERHARD SIEGEL

Musique WOLFGANG AMADEUS MOZART

Chef d’orchestre MARIE JACQUOT

Réalisateur DAVID MCVICAR

Décors JOHN MACFARLANE

Designer lumière PAULE CONSTABLE

Directrice du mouvement LEAH HAUSMAN

Durée 210 minutes

Chanté en allemand avec sous-titres. .

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

