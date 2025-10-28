Opéra la Traviata de Giuseppe Verdi Le ciné Montguyon

Retransmission en partenariat avec l’Opéra National de Paris de La Traviata de Giuseppe Verdi d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias.

Le ciné Allée des platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr

English :

Broadcast in partnership with the Opéra National de Paris of Giuseppe Verdi’s La Traviata, based on Alexandre Dumas fils’s La Dame aux camélias.

German :

Übertragung in Zusammenarbeit mit der Opéra National de Paris von Giuseppe Verdis La Traviata nach dem Werk von Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias.

Italiano :

Trasmissione in collaborazione con l’Opéra National de Paris de La Traviata di Giuseppe Verdi, basata su La Dame aux camélias di Alexandre Dumas fils.

Espanol :

Retransmisión en colaboración con la Ópera Nacional de París de La Traviata de Giuseppe Verdi, basada en La Dame aux camélias de Alexandre Dumas fils.

