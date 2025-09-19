Opéra La Traviata Espace Sainte-Anne Lannion

Opéra La Traviata Espace Sainte-Anne Lannion vendredi 19 septembre 2025.

Opéra La Traviata

Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 22:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Qui est la Traviata ? Pour le metteur en scène australien Simon Stone, remarqué pour son talent à rafraîchir les classiques, Violetta n’est pas une demi-mondaine qui vend son corps, comme dans La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, à l’origine de l’Opéra de Verdi.Elle est une star des réseaux sociaux qui monnaye son image et ses conseils numériques à grand renfort de « posts », de « selfies » et de « stories ». Hélas ! Ce monde hyperconnecté n’empêche pas la belle, comme au XIXe siècle, de devoir sacrifier son amour pour Alfredo sur l’autel des conventions sociales.

Cette lecture contemporaine s’accorde aux intentions de Verdi, tout en composant une musique fièvreuse et virtuose, critique la brutalité d’une société du paraître, machine à broyer les individualités. Surtout quand elles sont des femmes qui aspirent à être libres. « Sempre libera », l’air le plus célèbre de Violetta, n’est-il pas l’étendard de cet opéra ?

Réservation obligatoire par téléphone. .

Espace Sainte-Anne 2 rue Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10

L’événement Opéra La Traviata Lannion a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose