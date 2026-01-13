Opéra La Traviata Rue Sellenick Les Andelys

Opéra La Traviata

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Synopsis

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape. Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra La Traviata

L’événement Opéra La Traviata Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération