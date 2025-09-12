OPÉRA LA TRAVIATA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
OPÉRA LA TRAVIATA
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-14 19:45:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Diffusion en direct de l’opéra joué au Royal Opéra House de Londres.
Synopsis
Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont.
Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son coeur.
Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape.
Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho.
Distribution
Violetta Valéry ERMONELA JAHO
Alfredo Germont GIOVANNI SALA
Giorgio Germont ALEKSEI ISAEV
Annina VEENA AKAMA-MAKIA
Doctor Grenvil BARNABY REA
Flora Bervoix ELLEN PEARSON
Baron Douphol SAM HIRD
Gastone de Letorières GIORGI GULIASHVILI
Marquis d’Obigny OSSIAN HUSKINSON
Direction artistique
Musique GIUSEPPE VERDI
Chef d’orchestre ANTONELLO MANACORDA
Réalisateur RICHARD EYRE
Designer BOB CROWLEY
Designer lumière JEAN KALMAN
Directrice du mouvement JANE GIBSON
Durée 4h (inclut deux entractes)
Langue Chanté en italien avec sous-titres anglais .
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
