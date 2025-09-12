OPÉRA LA TRAVIATA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

OPÉRA LA TRAVIATA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 14 janvier 2026.

OPÉRA LA TRAVIATA

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-14 19:45:00

2026-01-14

Diffusion en direct de l’opéra joué au Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont.

Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son coeur.

Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape.

Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho.



Distribution

Violetta Valéry ERMONELA JAHO

Alfredo Germont GIOVANNI SALA

Giorgio Germont ALEKSEI ISAEV

Annina VEENA AKAMA-MAKIA

Doctor Grenvil BARNABY REA

Flora Bervoix ELLEN PEARSON

Baron Douphol SAM HIRD

Gastone de Letorières GIORGI GULIASHVILI

Marquis d’Obigny OSSIAN HUSKINSON

Direction artistique

Musique GIUSEPPE VERDI

Chef d’orchestre ANTONELLO MANACORDA

Réalisateur RICHARD EYRE

Designer BOB CROWLEY

Designer lumière JEAN KALMAN

Directrice du mouvement JANE GIBSON

Durée 4h (inclut deux entractes)

Langue Chanté en italien avec sous-titres anglais .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

