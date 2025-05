Opéra Le Réciproque – Valenciennes, 31 mai 2025 19:00, Valenciennes.

Nord

Opéra Le Réciproque boulevard Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 5 – 5 – 32

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-01

« Le Réciproque »

Opéra de Pietro Torri (ca. 1650-1737) | Mickaël Bouffard

Département de musique ancienne du CRR de Paris

Raismes, 1714. Dans la campagne du Valenciennois, naît un “divertissement pour la campagne” une œuvre où amours contrariés, dragons séducteurs et paysans rusés s’en donnent à cœur joie. Puis, le silence. L’œuvre s’éteint, oubliée…

Jusqu’à aujourd’hui.

Amours, gloires et beautés intriguent à nouveau pour notre plus grand plaisir. Musique, danses, costumes et décors sont restitués avec les techniques de l’époque, redonnant à cet opéra toute la saveur et l’éloquence des spectacles de la fin du règne de Louis XIV.

Le Phénix Grand Théâtre sam. 31 mai | 19h

+ halte-garderie

+ échauffement spectateur

dim. 1er juin | 17h

dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE MOLIÈRE SORBONNE, LE CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES (CMBV) ET L’INSTITUT DE RECHERCHE EN MUSICOLOGIE (IREMUS). 5 .

boulevard Harpignies

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France billetterie@lephenix.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Opéra Le Réciproque Valenciennes a été mis à jour le 2025-05-26 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes