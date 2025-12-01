Opera. Le Réveillon La Plantade Coudoux

Opera. Le Réveillon

Du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 de 19h30 à 5h. La Plantade Château Saint-Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 185 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

2025-12-31

La nuit du 31 Décembre 2025, Château saint Hilaire présente Opera. Le Réveillon , une soirée & dîner spectacle.

Mercredi 31 Décembre 2025 dès 19h30

Château St Hilaire présente Opera. Le Réveillon.



PROGRAMME

• Ballroom (Diner Concert)

DJ Live & The Fantastic Piano Show !

• Salon Rouge (Restaurant)

Lounge Music & Duo par M’SOUL.

• Terrasse d’hiver (Dancefloor)

LEGEND par nos DJ’s résidents Mikeandtess & NicustheDisrupt



FORMULES



CAT/1: GOLD

Table haute avec place assise en Ballroom Premium.

160 € pers (ou 185 € pers en VIP 1er rang)

Comprenant

– Le Grand Cocktail dinatoire du Réveillon :

MENU :

Les Pièces apéritives

La Brouillade de Truffes fraiches Melanosporum

Duo d’Huitres Gillardeau

Toast de Foie Gras de Canard des Landes

Pic de Saumon Gravlax, Combawa & Cacahuète wasabi

Noix de Saint Jacques du Capitaine

Cuillère de Caviar Petrossian

Le Diner

Risotto de Homard

Granité surprise

Tournedos de Filet de Bœuf Rossini

Fromages Affinés

Le Dessert sur son 31 !

Café & Mignardises

Les Boissons

1 bouteille 75cl de Château St Hilaire One Ed. Limitée ou Prestige pour 2 pers.

1 bouteille 75cl de Champagne Deutz Brut Classic pour 4 pers.

Eaux minérales à discrétion.

*****



CAT/2 SILVER

Table haute avec place assise en Ballroom.

100 € pers

Dont 50€ d’avance sur consommations, au crédit de votre addition.

Diner à la carte (Plats 25/60€) Consommations au verre Cocktails Bouteilles Vins à partir de 50 € Champagnes & Alcools à partir de 120 €

*****



CAT/3 BISTRO (RESTAURANT)

Dîner à la carte, installés confortablement à table, dans l’ambiance lounge et feutrée du Salon Rouge.

90 € pers

Dont 50€ d’avance sur consommations, au crédit de votre addition.

Diner à la carte (Plats 25/60€) Consommations au verre Cocktails Bouteilles Vins à partir de 50 € Champagnes & Alcools à partir de 120 €

*****



CAT/4 DANCEFLOOR

Table haute SANS place assise, en bordure de piste, côté terrasse chauffée.

60 € pers

Dont 25€ d’avance sur consommations, au crédit de votre addition.

Carte Snacking & Mets de Fête à partager Consommations au verre Cocktails Bouteilles Vins à partir de 50 € Champagnes & Alcools à partir de 120 €

*****



CAT/5 LE GRAND BAR

40 € pers en prévente (ou 55 € pers sur place le soir-même)

Comprend un Ticket Conso d’une valeur de 15 €.

Placement libre debout.

Carte Snacking & Mets de Fête à partager Consommations au verre Cocktails Bouteilles Vins à partir de 50 € Champagnes & Alcools à partir de 120 €

Tenue de Soirée.

Horaires 19h30-5h00.

———————————————————————————————–

EVENEMENT SUR RESERVATION UNIQUEMENT.

***********************************************************************

L’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT D’ENTREE

EVENEMENT INTERDIT AUX MINEURS MÊME ACCOMPAGNES

ENTREE SUR RESERVATION VALIDEE ET PRESENTATION D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITE

PARKING ET SERVICE VOITURIER

***********************************************************************

TRANSFERT SERVICE

Réservez votre Van jusqu’à 7 personnes dans un rayon de 15 km du Château Saint Hilaire

ALLER A partir de 19h30. Réservation par téléphone au 0442521068. Indiquer l’heure souhaitée, qui sera confirmée par le chauffeur le jour même (+/- 20min).

Paiement CB à la réservation ou transfert de note sur l’addition de votre table.

RETOUR A partir de 1h30. Réservation à l’accueil le soir même Prise en charge sous 20min (jusqu’à 40min en heure de pointe).

Paiement à la réservation.

Prix forfaitaire par trajet 20 € jusqu’à 10 km 30 € jusqu’à 15 km

NOUVEAU AU DELA DE 15 KM, RESERVEZ DIRECTEMENT UN VTC UBER DEPUIS VOTRE APPLICATION DELAI MOYEN DE PRISE EN CHARGE AU CHATEAU SAINT HILAIRE 15-30min

**********************************************************************

INFORMATIONS RESERVATIONS Tel 04 42 52 10 68

Préventes Lundi au Samedi 9h à 19h./ Dimanche 9h à 13h.

CB à distance par téléphone

BILLETTERIES BILLETWEB SHOTGUN

https://www.billetweb.fr/opera-la-nuit-du-reveillon1

https://shotgun.live/fr/events/opera31-12-2025 .

La Plantade Château Saint-Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68

English :

On the night of December 31, 2025, Château saint Hilaire presents Opera. Le Réveillon , an evening & dinner show.

