Opéra L’élixir d’amour TARBES Tarbes

Opéra L’élixir d’amour

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Opéra inspiré de l’ouvre de Gaetano Donizetti, mis en scène et chanté par la troupe Lyric Addict avec 5 solistes, choeur, piano, violon et violoncelle.

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

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English :

Opera inspired by Gaetano Donizetti’s work, staged and sung by the Lyric Addict troupe with 5 soloists, chorus, piano, violin and cello.

L’événement Opéra L’élixir d’amour Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65