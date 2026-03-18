Opéra L’élixir d’amour TARBES Tarbes
Opéra L’élixir d’amour TARBES Tarbes samedi 25 avril 2026.
Opéra L’élixir d’amour
TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Opéra inspiré de l’ouvre de Gaetano Donizetti, mis en scène et chanté par la troupe Lyric Addict avec 5 solistes, choeur, piano, violon et violoncelle.
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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93
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English :
Opera inspired by Gaetano Donizetti’s work, staged and sung by the Lyric Addict troupe with 5 soloists, chorus, piano, violin and cello.
L’événement Opéra L’élixir d’amour Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65