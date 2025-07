Opéra – L’enlèvement au Sérail de Mozart Centre Hospitalier Guillaume Régnier Rennes

Opéra – L’enlèvement au Sérail de Mozart Centre Hospitalier Guillaume Régnier Rennes mardi 15 juillet 2025.

Opéra – L’enlèvement au Sérail de Mozart Centre Hospitalier Guillaume Régnier Rennes Mardi 15 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Le Barok Opéra déposera ses valises pour un Opéra de Mozart au cœur du CHGR. Un conte ottoman revisité dans une mise en scène contemporaine mêlant musiques occidentales et turques.

Mardi 15 juillet à 14h30

L’Enlèvement au sérail – Opéra en plein air avec BarokOpera

En bas de la Cour d’honneur – Centre Hospitalier Guillaume Regnier

Gratuit – Ouvert à tout·e·s

Comme chaque année, depuis treize ans, Le Barok Opéra déposera ses valises pour une après-midi musicale au cœur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Cette année, Mozart sera au rendez-vous avec un conte ottoman revisité dans une mise en scène contemporaine mêlant musiques occidentales et turques.

Une belle opportunité de (re)découvrir Mozart dans un cadre accessible et vivant. Cette représentation en accès libre et gratuit, proposée par les Opéras d’été de Dinard gracieusement, est ouverte à tous, patients, personnel et grand public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-15T15:30:00.000+02:00

1



Centre Hospitalier Guillaume Régnier 1 rue Moulin de Joué, rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine