Opéra Les Ateliers du Dimanche La Bohème Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Opéra Les Ateliers du Dimanche La Bohème
Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
Guidés par les médiateurs et artistes de l’Opéra, les enfants plongent dans l’univers lyrique de La Bohème et font de la scène leur terrain de jeu¿!
Réservation en ligne.Enfants
Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
English :
Guided by Opera mediators and artists, children plunge into the lyrical world of La Bohème and make the stage their playground¿!
Book online.
German :
Unter Anleitung von Vermittlern und Künstlern des Opernhauses tauchen die Kinder in die Opernwelt von La Bohème ein und machen die Bühne zu ihrem Spielplatz¿!
Online-Reservierung.
Italiano :
Guidati dai mediatori e dagli artisti dell’Opera, i bambini si immergono nel mondo lirico de La Bohème e fanno del palcoscenico il loro parco giochi!
Prenota online.
Espanol :
Guiados por los mediadores y artistas de la Ópera, los niños se sumergen en el mundo lírico de La Bohème y hacen del escenario su patio de recreo
Reserva en línea.
